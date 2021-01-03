تقرير : راموس وافق على عرض ريال مدريد للتجديد حتى صيف 2023

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المستقلة /- وضع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، شرطًا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع الفريق الملكي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن راموس وافق على عرض ريال مدريد للتجديد حتى صيف 2023، كما لم يعارض خفض راتبه في العقد الجديد.

وأشارت إلى أن راموس اشترط فقط الحصول على مكافآت بقيمة مليوني يورو، إذا شارك في 30 مباراة بالموسم الواحد.

وأوضحت أن موقف راموس من التجديد لا يزال معقدًا، لكن هناك حالة تفاؤل لدى ريال مدريد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول العقد الجديد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن هدف راموس هو الاعتزال مع ريال مدريد.

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