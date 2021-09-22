تقرير خطير يكشف تخطيط الصين لنشر كورونا بالعالم بالخفافيش

المستقلة /- قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية في تقرير إن علماء معهد ووهان للفيروسات الصيني خططوا لتسريب أنواع محدثة من فيروسات كورونا في مجموعات الخفافيش عام 2018 ضمن دراسة لتصميم اللقاحات.

ونشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا قالت إنه استند إلى مقترحات مسربة للمنح يعود تاريخها إلى العام 2018، تشير إلى أن العلماء عرضوا قبل 18 شهرا من تسجيل الإصابات الأولى بـ”SARS-CoV-2″ المسبب لعدوى “كوفيد-19” خططا لإطلاق جسيمات نانوية تخترق الجلد وتحتوي على “بروتينات خيمرية مسننة جديدة” من فيروسات كورونا الخفافيش إلى مجموعات خفافيش الكهوف في مقاطعة يونان الصين.

كما خطط فريق العلماء الذي ضم باحثين أمريكيين، حسب التقرير، لتركيب فيروسات خيمرية محدثة جينيا قادرة على إصابة البشر بطريقة أسهل، كما طلبوا 14 مليون دولار من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية الواعدة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لتمويل هذه الدراسة، لكن الطرف الأمريكي رفض ذلك، معتبرا أنها “قد تعرض حياة أعضاء المجتمعات المحلية للخطر”.

وتم نشر الوثائق التي استند إليها التقرير من قبل مجموعة “Drastic” الإلكترونية للأبحاث والتي تم تشكيلها من قبل علماء في مختلف أنحاء العالم لتحديد أسباب نشأة “SARS-CoV-2”.