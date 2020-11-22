تقرير : حرص السعودية على ربط عملتها بالدولار يؤثر على نمو اقتصادها غير النفطي

تقرير : حرص السعودية على ربط عملتها بالدولار يؤثر على نمو اقتصادها غير النفطي

المستقلة/أمل نبيل/ حرص المملكة العربية السعودية على اتباع سياسات مالية تضمن استقرار ربط الريال السعودي بالدولار خلال فترة انخفاض أسعار النفط، يعد تضحية بنمو اقتصادها غير النفطي”. بحسب تقرير لبنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس.

وتربط المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار ،وتميل للتحرك بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم كثافة الضغط الواقع عليها في وقت سابق من هذا العام بالتزامن مع انهيار أسعار النفط الخام، فقد كانت عقود الدولار الآجلة لمدة 12 شهراً بالريال السعودي مستقرة منذ ذلك الحين.

وقال فاروق سوسة، المحلل في بنك جولدمان ساكس بلندن في تقرير للعملاء: “يبقى الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية أولوية سياسية رئيسية للسلطات في السعودية

وأضاف سوسة، “في بيئة أسعار النفط المنخفضة، يعني هذا أنه سيتعين على السياسة المالية تشديد السيطرة على عجز الميزانية، وإبقائه تحت السيطرة لضمان بقاء توافق الأرصدة الخارجية مع ربط العملة المستقر”.

تشديد المالية العامة

قال جولدمان، إن الخطط المالية للحكومة ستساعد على الأرجح في عودة الحساب الجاري إلى الفائض العام المقبل وتضمن استقرار احتياطي النقد الأجنبي على المدى المتوسط ​عند أكثر من 80٪ بقليل من المقياس النقدي الضيق ،.

لكن سوسة قال إن “التراجع الحاد في الإنفاق المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيؤثر على النمو الاقتصادي غير النفطي” ، متوقعة أن يبلغ متوسطه 1.2٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة ، مقارنة مع اتجاه نمو يبلغ 2.5٪.

وقال سوسة: “كما توضح رؤية 2030 بالتفصيل ، فإن تنمية الاقتصاد وتنويعه وزيادة فرص العمل تتطلب جهودًا متواصلة على جبهة الإصلاح بالتوازي مع الاستثمار الحكومي”. “في بيئة أسعار النفط المنخفضة ، حيث يكون الإنفاق مقيدًا ، يصبح الأمر كذلك أكثر.”