تقرير : حرص السعودية على ربط عملتها بالدولار يؤثر على نمو اقتصادها غير النفطي

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/أمل نبيل/  حرص المملكة العربية السعودية على اتباع سياسات مالية تضمن استقرار ربط الريال السعودي بالدولار خلال فترة انخفاض أسعار النفط، يعد تضحية بنمو اقتصادها غير النفطي”. بحسب تقرير لبنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس.

وتربط المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار ،وتميل للتحرك بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم كثافة الضغط الواقع عليها في وقت سابق من هذا العام بالتزامن مع انهيار أسعار النفط الخام، فقد كانت عقود الدولار الآجلة لمدة 12 شهراً بالريال السعودي مستقرة منذ ذلك الحين.

وقال فاروق سوسة، المحلل في بنك جولدمان ساكس بلندن في تقرير للعملاء: “يبقى الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية أولوية سياسية رئيسية للسلطات في السعودية

وأضاف سوسة، “في بيئة أسعار النفط المنخفضة، يعني هذا أنه سيتعين على السياسة المالية تشديد السيطرة على عجز الميزانية، وإبقائه تحت السيطرة لضمان بقاء توافق الأرصدة الخارجية مع ربط العملة المستقر”.

تشديد المالية العامة

قال جولدمان، إن الخطط المالية للحكومة ستساعد على الأرجح في عودة الحساب الجاري إلى الفائض العام المقبل وتضمن استقرار احتياطي النقد الأجنبي على المدى المتوسط ​عند أكثر من 80٪ بقليل من المقياس النقدي الضيق ،.

لكن سوسة قال إن “التراجع الحاد في الإنفاق المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيؤثر على النمو الاقتصادي غير النفطي” ، متوقعة أن يبلغ متوسطه 1.2٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة ، مقارنة مع اتجاه نمو يبلغ 2.5٪.

وقال سوسة: “كما توضح رؤية 2030 بالتفصيل ، فإن تنمية الاقتصاد وتنويعه وزيادة فرص العمل تتطلب جهودًا متواصلة على جبهة الإصلاح بالتوازي مع الاستثمار الحكومي”. “في بيئة أسعار النفط المنخفضة ، حيث يكون الإنفاق مقيدًا ، يصبح الأمر كذلك أكثر.”

التعليقات مغلقة.

اخر الاخبار

المرور العامة تصدر توجيها بشأن عدم تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة

اخر الاخبار

الامم المتحدة : اليمن يواجه خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم

اخر الاخبار

أحمد حلمي يسخر من زوجته منى زكي

اخر الاخبار

كيف تواجه “مجموعة العشرين” التحديات الاقتصادية جائحة كورونا؟

اخر الاخبار

ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم

اخبار العراق

وزارة التربية تحدد موعد اختبار طلبة مدارس الموهوبين

اخر الاخبار

كارثة في برشلونة.. بيكيه مهدد بغياب طويل

اخبار العراق

بالصور : غرق شوارع أغلب مدن العراق

اخر الاخبار

سقطة محمد رمضان.. هجوم لاذع بعد احتضان اشهر نجوم إسرائيل

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي