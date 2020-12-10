تقرير: الخارج مليارات الدولارات من سوق الذهب إلى البيتكوين

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المستقلة/- سوق  الذهب قد يعاني على مدار سنوات قادمة إذا حرك المستثمرون جزءا ولو صغيرا من مخصصاتهم بعيدًا عن المعدن النفيس إلى العملات الرقمية.
وقال بنك “جي بي مورجان”،  أن الأموال التي تتدفق في صناديق البيتكوين وتتخارج من الذهب منذ أكتوبر، تمثل اتجاها سيستمر في المدى الطويل مع استثمار المزيد من المؤسسات في العملات الافتراضية.
ويتوقع البنك في تقرير له نقلته وكالة “بلومبرج”، تحولا كبيرا في أسواق الذهب والعملات الافتراضية، مع تزايد شعبية تلك العملات كفئة من الأصول.
وشهدت “جراي سكيل بتكوين تراست” الذي يحظى بشعبية لدى المؤسسات تدفقات داخلة بقيمة ملياري دولار تقريبًا منذ أكتوبر، مقارنة مع تدفقات خارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بقيمة حوالي 7 مليارات دولار.

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