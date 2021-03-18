تقرير : أبل الأمريكية تخطط لإطلاق أحذية ذكية مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي

المستقلة /- تعمل شركة ”أبل“ الأمريكية على نظارة الواقع الافتراضي (VR) الخاصة بها، وتشير براءة اختراع جديدة إلى أنه سيتم إقرانها بأجهزة أخرى بما في ذلك الأحذية الذكية.

ووفقاً لتقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد حصلت عملاق التكنولوجيا مؤخرا رسمياً على براءة اختراع لـ ”حذاء ذكي“ يرسل ردود فعل لمسية إلى أقدام المستخدم لتعزيز تجربة ألعاب الواقع الافتراضي.

وتشبه الصورة الموجودة في المستند صورة الجورب أو الحذاء الذي يعطي أحاسيس مختلفة، مثل الشعور بالحرارة أو البرودة، لمناطق مختلفة باستخدام مغناطيس كهربائي.

ومن المتوقع أن تطرح شركة أبل نظارة الواقع الافتراضي الخاصة بها العام المقبل، وسيتم تشغيلها بواسطة معالج ”M1 Mac“ الذي تم إطلاقه حديثا، ولكن يُقال إن تكلفة الوحدة تبلغ ألف دولار.

وتشير براءة الاختراع، التي رصدتها شركة ”Patently Apple“ لأول مرة، إلى أن جهاز القدم الذكي سيكون أحد ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة المستخدم.

وسيوفر الحذاء أو الجورب أحاسيس مختلفة للمستخدم، مثل البرد عند المشي على أرضية باردة أو حارة كالتنزه على الشاطئ في يوم مشمس، حيث سيتم تركيب مغناطيس كهربائي داخل الحذاء للتحكم في ردود الفعل الحسية.

جدير بالذكر أنه أثيرت شائعات حول نظارة الواقع الافتراضي من ”أبل“ منذ أكثر من عام، لكن أحدث التفاصيل تشير إلى أنه سيتم طرحها العام المقبل بتكلفة تبلغ ألف دولار.

كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن نظارة الواقع الافتراضي ستكون جهازا مستقلاً، ما يسمح لشركة أبل بالتنافس مع شركة Oculus التابعة لفيسبوك، والمتخصصة في نظارات الواقع المعزز.