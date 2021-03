تقارير : رافائيل فاران قرر الرحيل من ريال مدريد

المستقلة /- كشفت تقارير إعلامية، أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران، نجم ريال مدريد، اتخذ قرارًا بالرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ”آس“، يوم الأربعاء: فإن ”فاران يعتقد أن الوقت قد حان لتحدٍ جديد في مسيرته، والذي سيكون على الأرجح في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأضافت: ”فاران يفكر بجدية في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، كما يعتقد مسؤولو الميرنغي، أنه سيكون من الصعب تغيير رأيه؛ لأن الوضع لا علاقة له بالمال أو بعقد أكبر، اللاعب يبحث عن تحدٍ جديد“.

وأشارت الصحيفة: ”كما أخبر وكلاء فاران ريال مدريد، أنهم سيستمعون إلى عروض أندية أخرى في نهاية الموسم“.

بينما كشفت صحيفة ”ديلي ميل“، إن ريال مدريد لا يريد رحيل فاران مجانًا، ولذلك هو حريص على بيعه هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يتوقع الحصول على 70 مليون يورو، مقابل بيع عقد النجم الفرنسي، وسيكون هذا المبلغ كافيًا للتخلي عن اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وارتبط اسم فاران بالرحيل عن ريال مدريد والانتقال لأكثر من نادٍ، بينهما مانشستر يونايتد، وليفربول.

وتعاقد ريال مدريد مع فاران في عام 2011، مقابل 10 ملايين يورو، كما احتفل اللاعب مؤخرًا، بخوضه 350 مباراة مع الفريق.

