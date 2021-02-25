تقارير : استوديو Krafton يطور إصدار جديد من لعبة ببجي موبايل 2

المستقلة /- رغم الجدل الذي أثارته منذ ظهورها، إلا أن لعبة بابجي موبايل قد حققت شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم.

والآن كشفت التقارير أن ”استوديو كرافتون“ Krafton طور الإصدار التالي من اللعبة والمسمى ”ببجي موبايل 2“.

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق ”ببجي موبايل 2“ في مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تدور أحداثها في عام 2051 من عالم ببجي.

ووفقا لموقع ”جادجيتس“، من المتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد من اللعبة الشعبية والتي ستكون متاحة في كل من متجر Google Play ومتجر أبل App Store، على خريطة جديدة وشكل مستقبلي.

وتتضمن التحسينات الجديدة في ”ببجي موبايل 2″، أسلحة جديدة دفاعية وهجومية مثل: الطائرات المسيرة، والمخابئ المتحركة، والتي من شأنها أن تغير آليات لعب Battle Royale.

ومع ذلك أشار بعض الخبراء إلى أن خطوة إطلاق الإصدار الجديد قد تكون سابقة لأوانها، لأن اللعبة لا تزال حديثة نسبيا، ولا تزال تحقق الكثير من الأرباح على الرغم من حظرها في بعض الأسواق الرئيسة مثل: الهند.

إلا أن البعض الآخر يشير إلى أن الإطلاق الناجح للنسخة الثانية من اللعبة، سيمنح الأستوديو المزيد من الثقة ومن شأنه توسيع قاعدة لاعبيه.

هذا وعلى الرغم من محاولات الشركة العودة إلى سوق الهند بعد قطع علاقتها مع شركة تنسنت، إلا أن الحكومة الهندية لا تزال تصر على رفض رفع الحظر.