تفجييرات فيينا … فيديو يوثق مقتل رجل أمن على يد احد المسلحين

المستقلة … لا زالت مدينة فيينا النمساوية تعيش حالة طوارئ بعد وقوع هجوم مسلح مساء اليوم الاثنين من قبل مجموعة مسلحة.

الهجوم المسلح ادى الى مقتل 7 اشخاص و اصابة أخرين كما قام احد المسلحين بتفجير نفسه امام كنيس يهودي، فيما قامت القوات الامنية النمساوية بالانتشار الفوري في شوارع مدينة فيينا للسيطرة على الوضع الامني.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يوثق لحظة اشتباك مباشر بين احد المسلحين و رجال الامن وهو ما أدى الى مقتل رجل الامن بحسب ما ذكره نمساويين تداولوا مقطع الفيديو.

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/CR4PEpRxFM

— ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 2, 2020