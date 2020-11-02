تفجيرات فيينا ... مقتل 7 اشخاص وأحد المهاجمين يفجر نفسه

المستقلة … قالت وسائل أعلام نمساوية مساء اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلحة وسط فيينا ادى الانفجار الى خسائر بالارواح البشرية.

بحسب وسائل الاعلام فأن الهجوم المسلح أدى الى مقتل 7 اشخاص فيما فجر احد المسلحين نفسه قرب كنيس يهودي وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف في المنطقة و اتخاذ تدابير أمنية للسيطرة على الوضع هناك.

ومن خلال موقع تويتر أكدت شرطة المدينة أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت “كل القوات المتاحة” للتعامل مع الوضع من اجل السيطرة عليه و فرض الامن.

فيما حذرت الشرطة المحلية في فيينا الاشخاص بعدم التوجه الى الاماكن العامة و التجمعات بسبب تبادل اطلاقات نارية أدت على وقوع اصابات بين المواطنين.