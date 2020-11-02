تفجيرات فيينا .. فيديو يوثق لحظة اطلاق نار لاحد المسلحين

المستقلة … بعد ان اعلنت وسائل اعلام نمساوية مساء اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلح في مدينة فيينا ادى الى مقتل 7 اشخاص و قيام احد المسلحين بتفجير نفسه امام كنيس يهودي.

تداول مجموعة من الاشخاص فيديوهات حول الحادثة و أحدى تلك الفيديوهات لاحد المسلحين وهو ينفذ هجوماً وسط مدينة فيينا حاملاً بيده السلاح.

يذكر ان الشرطة المحلية كانت قد حذرت المواطنين من عدم الخروج من منازلهم تجنباً لاية اشتباكات او اطلاق نار.

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