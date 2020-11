تفجيرات فيينا .. فيديو يوثق لحظة اطلاق نار لاحد المسلحين

المستقلة … بعد ان اعلنت وسائل اعلام نمساوية مساء اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلح في مدينة فيينا ادى الى مقتل 7 اشخاص و قيام احد المسلحين بتفجير نفسه امام كنيس يهودي.

تداول مجموعة من الاشخاص فيديوهات حول الحادثة و أحدى تلك الفيديوهات لاحد المسلحين وهو ينفذ هجوماً وسط مدينة فيينا حاملاً بيده السلاح.

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists

— nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020