تفاصيل وفاة مواطن مصري بسبب خسارة منتخب بلاده

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المستقلة /- لقي المهندس المدني خالد بيومي مصرعه جراء أزمة صحية أصابته بعد خسارة المنتخب المصري، أمام منتخب السنغال، أمس الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك أثناء تواجده في أحد المقاهي في منطقة بور سعيد.

وأكد محمد عوض، أحد أصدقاء المتوفي: “خالد بيومي تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال..كان كويس، معرفش وفاته المفاجأة حصلت ازاي”، حسب ما ذكر موقع “القاهرة 24″، وأشار شخص آخر ان المهندس المتوفي كان يشاهد المباراة في المقهى وعقب الخسارة تعرض لأزمة صحية، وبعدا اتصل بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب، وبعد نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.

وأشارت السيدة راندة الشافعي إلى أن المتوفي ويكون زوج ابنة عمتها، مات أثر أزمة قلبية حزنا على خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، حيث نعاه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد خسر مساء الأمس نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل السلبي طيلة أشواط المباراة، ليحصل منتخب الفراعنة المركز الثاني في البطولة، ويتوج الفريق السنغالي للمرة الأولى في تاريخه.

 

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