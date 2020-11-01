تفاصيل مقتل فلسطينية بـ30 رصاصة

المستقلة /- أعلنت شرطة الاحتلال مقتل السيدة عايدة أبو حسين البالغة من العمر (47) عاما، بعد تعرضها لاطلاق النار كثيف، فيما تتواصل عمليات ملاحقة والبحث عن الجناة.

وقتلت أبو حسين، خلال تواجدها بسيارتها قرب منزلها في باقة الغربية في الداخل المحتل، فيما ذكرت ناشطون السبت، أنها أصيبت بنحو 30 رصاصة.

وعلى ما يبدو ارتكب الجريمة شخصان، وكان المستهدف ابنها البالغ من العمر سبعة عشر (17) عاما الذي كان معها في السيارة ولم يصب بأذى، علما بانه قد نجا خلال السنة الأخيرة من عدة محاولات لقتله.

ومنذ مطلع العام الجاري قُتل ثلاثة وثمانون (83) مواطنا عربيا بينهم (66) رجلا و(17) امرأة.