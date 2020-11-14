تفاصيل مسلسل “حلوة الدنيا سكر” أول بطولة مطلقة لـ هنا الزاهد

المستقلة / منى شعلان/ روجت الفنانة المصرية هنا الزاهد ، لمسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر” ، أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض مطلع العام المقبل على إحدى القنوات الفضائية المصرية.

ونشرت هنا بوستر دعائي يحمل اسم المسلسل عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: “حلوة الدنيا سكر، 9 حواديت وكل حدوتة بطل جديد، تفتكروا مين التسع نجوم؟.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

وقالت هنا الزاهد ، أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا فى حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين ، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” ، للكاتب يسري الفخراني ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي ،والعمل من إنتاج كريم أبوذكري بمشاركة شركة “سينرجي” تامر مرسي.