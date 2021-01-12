تفاصيل صادمة بشأن طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست

المستقلة/ منى شعلان/ يستعد مغني الراب الأمريكي كاني ويست، لطرح ألبومه العاشر “دوندا” قريبًا ، حيث سيكشف من خلال أغنيات الألبوم تفاصيل علاقته وانفصاله عن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن مصدر مقرب من مغني، قوله: “ألبوم كاني الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم ، وإنه كان يعمل عليه منذ عدة أشهر، حيث يعتزم كاني اخبار المعجبين بالتفاصيل من خلال الألبوم الجديد الذي سيحتوي على أغانٍ تكشف معاناته على مر السنين”.

و كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أسباب طلب كيم كارداشيان الطلاق من زوجها كانى ويست بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، مؤكدة أن طلاقهما أصبح قريبا وأنه مسألة وقت لا أكثر، ومن أهم الأسباب هو رفض ويست علاج الاضطراب الثنائى القطب.

ومن الأسباب المهمة أيضا هو عدم مساعدة كانى ويست لكيم فى رعاية أطفالهما الأربعة، حيث يقيم فى مزرعته البالغ ثمنها 14 مليون دولار فى وايومنج بينما تعيش كيم والأطفال فى قصر كالاباساس، ومع عدم وجود خطط لدى كانى للعودة إلى كيم، فقد رأت أنه لا يوجد بديل لهذا الوضع سوى الطلاق.



وقال مصدر مقرب من العائلة لصحيفة ذا صن البريطانية، “لم ترغب كيم فى شيء أكثر من جعل زواجها ينجح.. لقد دعمت كانى فى اختياره للترشح للرئاسة وحاولت تعديل الوضع حتى بعد أن قام كانى الكشف عن حياتها الخاصة للعالم”.

وتابع المصدر: “لقد مرت كيم بأوقات عصيبة للغاية وتمكنت بطريقة ما من إعادته إلى المسار الصحيح ولكن ليس من السهل القيام بذلك عندما يكون لديك أربعة أطفال وتعيش بشكل منفصل.. إنها تحب كانى وستظل كذلك دائمًا، لكنه لا يرغب فى الاستمرار فى تناول أدويته والقيام بما يلزم لإنجاحه”.



ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ “ضخمة من التسويات” وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما، حيث تشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع إنستغرام، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

وكانت كيم وكاني قد التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكانى، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012، وأعلنت كيم في يونيو 2012 أنها مرتبطة بكانى، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث فى ديسمبر من نفس العام.

وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في يونيو 2013، وتزوجا الاثنان فى إيطاليا في مايو 2014، وبعدها بعامين أنجبت كيم طفلهما الثانى سنت فى ديسمبر 2015، وبعد ذلك، قام الزوجان بالاستعانة بأم بديلة لحمل طفلتهما الثالثة شيكاغو، التى أنجبتها فى يناير 2018 ،واستقبلا طفلا أخر من أم بديلة عام 2019.