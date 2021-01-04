تفاصيل شخصية محمد رمضان فى مسلسل”موسى”

المستقلة/ منى شعلان/ شارك الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره صورة من كواليس مسلسله الجديد “موسي” ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر محمد رمضان ، خلال الصورة وهو يرتدي جلباب صعيدي، أثناء احتفاله بتصوير المشاهد الأولي من المسلسل، ، وعلق قائلاً:”بعد 96 يوم موعدنا مع (موسى)، كتابة المؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن والمخرج العبقري محمد سلامه، ومن إنتاج سينرجي”.

تدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينات مرورا بالستينات حول رحلة صعود شخص يتوفي والده منذ الصغر ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من إحدي محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتدور الأحداث في إطار درامي.

مسلسل “موسي” بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت حفظ التحقيقات مع محمد رمضان، والاكتفاء بفترة الإيقاف على خلفية انتشار صور له مع مشاهير إسرائيلين، أثناء تواجده في إحدى الحفلات بدبي.