تفاصيل سرقة فيلا الفنان المصري سيد رجب

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت فيلا الفنان المصري، سيد رجب، في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة للسرقة أمس الخميس، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الفنان سيد رجب، في تحقيقات تعرض فيلته للسرقة، حيث قرر أنه لم يكن موجودا وقت وقوع الجريمة، حيث كان خارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه، بينما كانت زوجته ونجله بالخارج أيضًا.

وأضاف الفنان أنه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيًا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث، مشيرًا إلى أن الكلبين كانا من فصيلة “لابرادور ريتريفر” وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يعمل بحراسة الفيلا منذ 6 أشهر وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما فوضع لهما السم في الطعام، وعندما نفق الكلبين تسلل إلى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

تبين أن المتهم تسلل ليلًا عن طريق تسلق السور الخاص بالفيلا، واستطاع قتل كلبي الحراسة، ثم اتجه صوب غرفة المطبخ، واستطاع كسر النافذة والدورف داخل الفيلا، وسرقة بعض المحتويات الخاصة بالفنان سيد رجب.

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا لحظة دخول المتهم متسللًا إلى الفيلا عن طريق النافذة، ولحظة خروجه مسرعًا منها، ويحمل أشياء في يده.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات،وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.