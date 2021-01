تفاصيل جديدة بشأن المسلسل العالمي Lord Of The Rings

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت أمازون العالمية للانتاج الفني، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعمل الدرامي المرتقب، الذي يقدم مسلسل “سيد الخواتم”، The Lord of the Rings للشاشة الصغيرة.

حيث أكدت “أمازون” لعشاق سلسلة “سيد الخواتم” حول العالم أنهم على موعد مع إثارة كبيرة تنتظرهم مع مسلسل من إنتاج ضخم، لتسليط الضوء على حكايات أسطورية عديدة مع عالم أكثر تشويقا، وأن المسلسل ستدور أحداثه قبل آلاف السنوات من أحداث النسخة الأصلية من الأفلام الشهيرة.

وتدور الحلقات حول ممالك كانت تعيش في سلام نسبي بصورة كبيرة مع أبطال وشخصيات قيادية جديدة كانت تتمتع بحكمة ومحبة كبيرة من جانب الناس، قبل ظهور قوى الشر تدريجيا وانحدار ممالك قوية، مع تعاظم قوى الشر.

ويعمل فريق سلسلة “سيد الخواتم” (Lord Of The Rings) على إطلاق مسلسل ذي إنتاج ضخم يقدر بمليار دولار ، والتى سيتم إنتاجه في خمسة مواسم متتالية، ومن المقرر طرحه للعرض خلال عام 2022 المقبل، ويجري حاليا تصوير مشاهده.

وميزانية المسلسل ستكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ السلسلة، حيث أن الموسمين الأول والثاني فقط تم وضع ميزانية لهما لن تقل عن 500 مليون دولار.

وشارك في بطولة السلسلة إليجاه وود وإيان ماكيلين وليف تايلر وفيجو مورتينسين وشون أستين وكيت بلانشيت وجون رايز ديفيس وكريستوفر لي وبيلي بويد ودومينيك موناغان وأورلاندو بلوم وهوغو ويفنغ وأندي سركيس وشون بين.

وتعتبر السلسلة من أعظم سلاسل الأفلام وأكثرها تأثيرا على الإطلاق، فقد نجحت نجاحا ماليا كبيرا، وكانت من بين سلاسل الأفلام الأعلى ربحا على الإطلاق، حيث بلغت إيراداته 2.981 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ونال كل فيلم استحسانا كبيرا، مع ثناء كبير على مؤثراته البصرية المبتكرة والأداء التمثيلي والموسيقى التصويرية والعمق العاطفي، وحصلت السلسلة على 17 جائزة من أصل 30 ترشيحا لجوائز الأوسكار.



يذكر أن رواية The Lord of the Rings ظهرت في الفترة بين عامي 1937 و 1949 وحققت نجاحًا شعبيًا كبيرًا، فمنذ ذلك الحين تمّت ترجمتها إلى العديد من اللغات وأعيدت طباعتها لعدّة مرات نظراً للطلب الكبير عليها، هذا النجاح الكبير أدى إلى تحويل القصة إلى فيلمٍ سينمائي أو لنقل إلى ثلاثة أفلام تحاكي قصة الروايات، وكما هو الحال بالنسبة للروايات حققت الثلاثية نجاحاً هائلاً وأصبحت ذات شعبية كبيرة بين المشاهدين والنقّاد.