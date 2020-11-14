تفاصيل جديدة بخصوص اقتراب مبابي من ريال مدريد

(المستقلة) يتمسك ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقاً لخطة إدارة الميرنجي، التي وضعها بيريز من أجل خطف الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ريال مدريد سعيد برفض مبابي 3 عروض من أجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان رغبة في الانتقال إلى صفوفه.

ريال مدريد أصبح واثقا من قدرته على ضم مبابي الصيف المقبل مقابل 161 مليون جنيه إسترليني، بشرط ألا يوقع عقد جديد رفقة باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2022، الأمر الذي يجعل النادي الباريسي يرغب في تجديد تعاقده خوفاً من رحيله مجانا.