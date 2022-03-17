تفاصيل القبض على “ميشال حايك” في السعودية

المستقلة /- انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد ان السلطات السعودية القت القبض على الفلكي اللبناني ​ميشال حايك​ في السعودية، والتحقيق معه لمعرفة ملابسات تهمته، بعد أن وجدت في هاتفه رسائل تخص المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل هذا الخبر بشكل مكثف حول تساؤلات عن سبب القبض عليه وطبيعة الرسائل التي عثر عليها في هاتفه، بينما رجح البعض ان السبب يعود لتوقعات مسيئة عن السعودية، ولكن طالب البعض بتحري الحقيقة من مصادر موثوقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.

وبعدما أثار هذا الخبر الجدل والضجة، نفى ميشال حايك كل هذه الاخبار والشائعات، من خلال تصريج له لإحدى المواقع المختصة بأخبار المشاهير، وقال إن كل يوم ينتشر خبر كاذب عنه، مؤكدا انه لم يزر المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، ما يؤكد أن الاخبار المتداولة لا صحة لها على الإطلاق.

ومؤخرا تم تداول الكثير من مقاطع الفيديو التي ظهر فيه ميشال حايك وهو يتوقع بأمور تحقق بعضها، منها ما توقعه في إحدى إطلالاته التلفزيونية حول إستهداف رؤوس روسية خارج روسيا بعقوبات وهذا فعلاً ما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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