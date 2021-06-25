تفاصيل القبض على فنان مصري لاتجاره في المخدرات

المستقلة/- منى شعلان/ ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان المصري “صلاح مجاهد” وشهرته “تفاهة”، طفل فيلم “بلية ودماغه العالية” للنجم محمد هنيدي، بحوزته 50 جرامًا من مسحوق الهيروين المخدر.

حيث أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وذكرت مصادر أمنية أن مجاهد خرج من السجن منذ شهرين، حيث كان يبيع المخدرات في محل لبيع السجائر في منطقة الشرابية… وقال في جلسات التحقيق: “الدنيا واقفة ومحتاج فلوس عشان كده أسهل حاجة تجارة المخدرات”.

وأوضحت التقارير أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يدخل فيها “تفاهة” السجن في تهم تتعلق بالمخدرات، وأنّه من المروجين المعروفين لدى رجال الشرطة.

وكان أول ظهور فني له كان من خلال فيلم “بلية ودماغه العالية”، عام 2000، مع الفنان محمد هنيدي ، وخطف أنظار الجمهور بشخصيته “تفاهة” ضمن أحداث الفيلم، ثم شارك بعدها في جزئي مسلسل: “رجل في زمن العولمة.