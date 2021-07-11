تفاصيل اتهام فنانة مغربية بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل

المستقلة/- منى شعلان/ وصلت قضية الفنانة المغربية لطيفة رأفت، إلى ساحات القضاء، على خلفية إتهامها من قبل شابة بسرقة مبيضها للحمل وإنجاب إبنتها.

بدورها ردت الفنانة المغربية التي تخطى عمرها الخمسين، على هذه الاتهامات بتقديم شكوى ضد السيدة، بعد ظهورها بمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تحدث فيه عن سرقة محتملة لمبيضها.

وأكدت مصادر مقربة من لطيفة أنها تعتبر نفسها ضحية تشهير وسب وقذف وطالبت في شكواها بالتحقيق مع السيدة ومعاقبتها قانونياً.

وأشارت المصادر الى أن الشرطة قامت باستدعاء لطيفة مباشرة بعد الشكوى من أجل معرفة المزيد من التفاصيل حول علاقتها بصاحبة الفيديو.

من جانبها خرجت عبلة رأفت ابنة شقيق الفنانة المغربية لطيفة رأفت، ومسيرة حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن صمتها بخصوص واقعة اتهام سيدة للفنانة بسرقة مبيضها ومطالبتها باسترجاع ابنتها “ألماس”.

وقالت عبلة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، استغرب من ظهور هذه السيدة وتوجيهها لتهم ثقيلة، وإدعائها بأنها رفعت دعوى قضائية ضد الفنانة لطيفة رأفت قبل سنة تقريبا، الشيء الذي نفته جملة وتفصيلا.

وأوضحت عبلة أن السبب الذي دفع الفنانة لالتزام الصمت هو ببساطة لأن القضية حاليا معروضة على القضاء وهم على ثقة في القضاء.

يذكر أن لطيفة حملت بطفلتها في سن 54 وهو ما عرضها للعديد من الشائعات، طيلة فترة الحمل خاصة أنها لم تكشف عن هوية وجنسية زوجها ووالد طفلتها التي أطلقت عليها إسم ألماس.