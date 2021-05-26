تفاصيل إحالة الفنان الكويتي خالد الملا للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء

المستقلة/- منى شعلان/ أحالت النيابة العامة في الكويت الفنان الشعبي خالد الملا إلى المحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقُضاة في لقاء تلفزيوني، بعد إدانته في قضية مشابهة في وقت سابق.

وكشفت حسابات إخبارية محلية، إن ”النيابة العامة أحالت الملا للمحاكمة في قضية جديدة تتعلق بالإساءة للقضاة بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب“.

وكان الملا قال في مقابلة إعلامية في برنامج ”ديوان“ عبر قناة “الشاهد” الكويتية، إن “ثلاثة أرباع أبناء بلده أغبياء”.

وتقدم المحامي محمد طالب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020 الماضي بشكوى ضد الملا، بتهمة “الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء”.

يُذكر أنّ القضاء الكويتي أصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق الملا شرط التزامه بحسن السير والسلوك، بسبب أغنية أدّاها في عام 2019، وتضمنّت إساءة للقضاء.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات يلتزم فيها الفنان الملا بحسن السير والسلوك.

ومنذ عرض الأغنية في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج.

وخالد الملا من جيل المطربين الذين ظهروا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، كتب كلمات الأغنيات ووضع ألحاناً لها تتعلق بفنون منطقة الخليج والجزيرة العربية وغناها، وذلك على مدى 30 عاماً من العطاء في مجال الأغنية الشعبية، تحديداً اللون العدني الذي تميّز به في جلسات السمر والحفلات الخاصة والعامة.