تغيير موعد مباراتين في الجولة التاسعة من الدوري العراقي

تغيير موعد مباراتين في الجولة التاسعة من الدوري العراقي

(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراتين في الجولة القادمة من الدوري الممتاز.

وقالت الهيئة التطبيعية في بيان رسمي: “لجنة المسابقات قررت تغيير توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة، من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الرابعة والربع عصرا”.

وأضافت: “اللجنة قررت كذلك تغيير توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء”.

ومن المقرر أن تقام المباراتين يوم الجمعة المقبل.