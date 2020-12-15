تغيير موعد مباراتين في الجولة التاسعة من الدوري العراقي

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(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراتين في الجولة القادمة من الدوري الممتاز.

وقالت الهيئة التطبيعية في بيان رسمي: “لجنة المسابقات قررت تغيير توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة، من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الرابعة والربع عصرا”.

وأضافت: “اللجنة قررت كذلك تغيير توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء”.

ومن المقرر أن تقام المباراتين يوم الجمعة المقبل.

 

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