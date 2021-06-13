تغيير حكم مباراة العراق وإيران

المستقلة/- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير طاقم تحكيم مباراة العراق وإيران في التصفيات المزدوجة.

وكان مقررا أن يتولى الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف يقود لقاء القمة بين العراق وإيران يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب القرار الأخير الصادر من الاتحاد الآسيوية، فإن الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتشيف سيدير لقاء العراق أمام إيران ويساعده مواطنه أندريه تسيبنكوف والكوري دونج هونج، فيما سيكون جون كينج حكم ثالث، والأوزبكي عليم إريموف مشرفا على المباراة.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لإيران صاحب المركز الثاني.

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