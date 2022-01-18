تغيير إسم أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان” بعنوان جديد!

المستقلة/- بعد إعلان نبأ التعاون الجديد بين النجمة اللبنانية نوال الزغبي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة بعنوان “زمان”، قامت هيئة المصنفات بجمهورية مصر بتغيير عنوان الأغنية الى “لسه باقي على باله”.

وتحمل أغنية “لسه باقي على باله” اللهجة المصرية، ومن كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ومن المُقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وسبق وأن تعاونت نوال الزغبي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنيتي باللهجة اللبنانية، أغنية “عم بحكي مع حالي” و “بحبو كتير”، وحققتا 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مساع قطرية للاستثمار في كربلاء

اخبار مصر

تغيير إسم أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان” بعنوان جديد!

اخر الاخبار

الديمقراطية …حرية التعبير والمستقبل المجهول

اخبار العراق

صحيفة : حصول توافق بين الاطار والتيار على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة

اخبار العراق

البياتي : الحراك الذي قاده هادي العامري كان بتخويل من الاطار التنسيقي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يرجح وصول سعر برميل النفط الى 125 دولارا

اخبار العراق

دولة القانون : إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي

اخبار العراق

دولة القانون : إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي

اخبار العراق

النزاهة : صدور احكام بالسجن والحبس بحق مسؤولين تسببوا بهدر المال العام

اخر الاخبار

غينسبورغ: فعالية “سبوتنيك V الروسي” ضد “أوميكرون” 75 بالمئة

اخر الاخبار

الولايات المتحدة ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة

اخر الاخبار

النزاهة تضبط تزويراً وهدراً لـ 5،4 مليارات دينار بمصرف الزراعيِّ في الأنبار

اخر الاخبار

اليوم الثلاثاء .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

طقس العراق : تأثر بعض مناطق البلاد بموجة ثلوج بدءاً من يوم الاربعاء المقبل

اخر الاخبار

إل جي تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

النفط يتخطى 87 دولارا لأول مرة منذ 7 أعوام

اخر الاخبار

وكيل محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله بتغريدة غامضة