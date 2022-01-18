تغيير إسم أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان” بعنوان جديد!

المستقلة/- بعد إعلان نبأ التعاون الجديد بين النجمة اللبنانية نوال الزغبي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة بعنوان “زمان”، قامت هيئة المصنفات بجمهورية مصر بتغيير عنوان الأغنية الى “لسه باقي على باله”.

وتحمل أغنية “لسه باقي على باله” اللهجة المصرية، ومن كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ومن المُقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وسبق وأن تعاونت نوال الزغبي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنيتي باللهجة اللبنانية، أغنية “عم بحكي مع حالي” و “بحبو كتير”، وحققتا 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب.