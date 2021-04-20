تغييرات جديدة في هيئة السكك الحديدية بمصر بعد حادث قطار طوخ

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أن الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل قد أصدر عددا من القرارات الوزارية المهمة  والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر  كالتالي :-

  1. يندب المهندس/ اشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفه مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية
  2. يندب المهندس/ مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم رئيسا لمجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة
  3. يعين المهندس/ شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.
  4. يكلف المهندس/ محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله.
  5. يندب المهندس/ عماد اسعد غبريال عبدالملاك رئيس الادارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للادارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الاساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة
  6. يكلف المهندس /مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للادارة المركزية للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
  7. يكلف المهندس/ مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشاري قطاع بالهيئة
  8. يكلف المهندس/ سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة
  9. يكلف المهندس/ حسين رشيدي محمد خليل رئيس الادارة المركزية للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع البنية الاساسية.
  10. يندب المهندس/ سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس اداره الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني

وأشار بيان الوزارة ان  الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في  قيادات الهيئة  وإنما جاء  لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها و تقديم خدمات أفضل   والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

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