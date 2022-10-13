المستقلة/- أصدر مركز الجزيرة للدراسات، اليوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كتابًا جديدًا بعنوان “تغطية الجزيرة للحرب الروسية الأوكرانية: يوميات مراسلين على خط النار”، والذي يسرد فيه عديد المراسلين الذين أوفدتهم قناة الجزيرة إلى أوكرانيا مشاهداتهم وأبرز ما لفت أنظارهم وأثَّر فيهم أثناء تغطيتهم لوقائع تلك الحرب، التي لا تزال مشتعلة منذ الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022.

ينقل المراسلون للقارئ في هذا الكتاب بعضًا مما لم ينقلوه للمشاهد الذي تابعهم على شاشة الجزيرة؛ فيتحدثون مثلًا عن كواليس التغطية، والصعوبات التي واجهتهم، والمخاطر التي تعرضوا لها، وكيف تعاملوا معها… وهي مشاهدات -فضلًا عن جانبها الإنساني المحفِّز للقراءة- لها أهمية تتمثل في كونها “شهادة عَيَان” على ما حدث؛ وهو ما سيكون له -مستقبلًا- قيمة تاريخية وإفادة لمن سيؤرخون لهذه الحرب وللباحثين عن دقائق ما وقع فيها.

كذلك مما يزيد من قيمة الكتاب وأهميته؛ تلك التجارب المهنية التي يُقدِّمها، عبر فصوله، نخبةٌ من أبرز الإعلاميين العرب؛ خاصة فيما يتعلق بكيفية اختيار زوايا المعالجة، والتقاط القصص الخبرية، والبعد عن النمطية، والحذر من الوقوع في شَرَك الدعاية السياسية، والتعامل مع مشاعر الخوف التي تنتاب فريق التغطية من مصورين ومنتجين ومتعاونين محليين، لاسيَّما حينما يجدون أنفسهم على خطوط النار الأمامية: كيف تعاملوا مع ذلك كله، وكيف حافظوا على سلامتهم وفي الوقت نفسه قدَّموا للمشاهد ما ينتظره من تقارير ميدانية… وهي في المجمل تجارب مهنية مفيدة للإعلاميين عمومًا وللشباب منهم على وجه الخصوص.

لتنزيل الكتاب او قراءته اضغط هنا