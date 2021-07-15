تعيين مدرب جديد لمنتخب لبنان

المستقلة/- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعيين التشيكي إيفان هاسيك، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، لقيادته في الجولة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 وبطولة كأس العرب 2021.

ووقع لبنان في مجموعة صعبة بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 200، حيث يواجه منتخبات الإمارات، سوريا، العراق، إيران وكوريا الجنوبية.

وهاسيك (58 عاما) هو لاعب كرة قدم سابق في جمهورية التشيك، أشرف على تدريب منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1984-1993 والمنتخب التشيكي عام 1994.

كما أشرف على تدريب عدّة أندية أوروبية وخليجية منها سبارتا براغ وحقق معه لقب الدوري التشيكي الممتاز في 4 مواسم.

وقاد هاسيك أيضا أندية سانت إيتيان الفرنسي، ستراسبورغ الفرنسي، نادي قطر، الأهلي الإماراتي وحقق معه لقب دوري المحترفين الى جانب كأس السوبر، الهلال السعودي وأحرز معه بطولة كأس ولي العهد، إلى جانب توليه نادي الإمارات والفجيرة الإماراتي.