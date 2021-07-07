تعيين مدرب جديد لمنتخب سوريا

المستقلة/- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعيين المدرب المحلي نزار محروس مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للمستقيل التونسي نبيل معلول.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي: “بعد مناقشة الأسماء التي اقترحتها الدائرة الفنية ولجنة المدربين ولجنة المنتخبات في الاتحاد وبعد التواصل مع الأسماء المقترحة، تقرر تعيين نزار محروس مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني للرجال”.

وسبق لنزار محروس (58 عاما) أن تولى مهمة تدريب منتخب سوريا من قبل عامي 2004 و2011، كما درب أندية عربية عديدة أبرزها الجيش والوحدة السوريين، والصفاء والعهد اللبنانيين، والشباب والفيصلي والجزيرة في الأردن، وأربيل في كردستان العراق، وحتا والإمارات الإماراتيين.

كما مثل نزار محروس منتخب سوريا من عام 1982 وحتى عام 1994، وشارك في أكثر من 100 مباراة دولية، ولعب مع أندية محلية (الوحدة، الجيش، تشرين) وفريق صحم العماني.

وسيقود نزال محروس منتخب سوريا في التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث أوقعت القرعة منتخب “نسور قاسيون” في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات: إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والعراق، ولبنان.

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