تعيين مدربا جديدا لمنتخب العراق الأولمبي في هذا الموعد

المستقلة/- أكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية ورئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة العراقي الدكتور شامل كامل أن حسم هوية مدرب المنتخب الأولمبي سيكون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن المفاوضات السابقة مع المدربين الإسباني والهولندي انتهت لعدم التوصل إلى اتفاق معهما “لأسباب تخص ظروف المدربين”.

وتابع: “اللجنة تابعت دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب آخرين من أجل حسم هوية المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي”.

وبيّن أن القناعات بدأت تترسخ بشأن أحد المدربين الأوربيين ونأمل حسم الصفقة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وأكد أن الهيئة التطبيعية حريصة على استثمار عامل الزمن لإعداد المنتخب الأولمبي بشكل مثالي لتصفيات آسيا دون 23 عاما، المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أن التطبيعية حسمت أمرها بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي كفء، وأوضح: “الحديث عن تسمية مدرب محلي لا صحة له”.

يذكر أن المدرب المحلي عبد الغني شهد كان آخر من قاد المنتخب الأولمبي وخرج من دور المجموعات لبطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

السيسي يتسلم دعوة رسمية من أمير قطر لزيارة الدوحة

اخر الاخبار

وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لهذا السبب

رياضية

منتخب العراق يفرط في التأهل لمونديال الصالات

رياضية

تعيين مدربا جديدا لمنتخب العراق الأولمبي في هذا الموعد

رياضية

حقيقة استبعاد لاعبي الشرطة من قائمة منتخب العراق

اخر الاخبار

فنان مصري يتصدر الترند بعد بتر ساقه بسبب مشهد سينمائي

رياضية

أسطورة “الفراعنة” أول المستفيدين من غياب راموس عن يورو 2020

رياضية

أسطورة “الفراعنة” أول المستفيدين من غياب راموس عن يورو 2020

رياضية

بنزيما يكشف مصير زيدان مع ريال مدريد

رياضية

تعيين مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا

اخبار العراق

القوة الجوية يلتقي مع الحدود وديا

رياضية

برشلونة يماطل في صفقة فينالدوم

رياضية

رونالدو يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء الموسم

رياضية

سواريز يجدد هجومه على كومان

رياضية

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

اخبار مصر

20 حاوية محملة بـ 500 طن ..تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. صور

اخر الاخبار

بلافتات مثيرة ..استمرار الاحتجاجات السلمية لسوء الأوضاع الاقتصادية بسلطنة عمان