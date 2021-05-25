تعيين مدربا جديدا لمنتخب العراق الأولمبي في هذا الموعد

تعيين مدربا جديدا لمنتخب العراق الأولمبي في هذا الموعد

المستقلة/- أكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية ورئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة العراقي الدكتور شامل كامل أن حسم هوية مدرب المنتخب الأولمبي سيكون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن المفاوضات السابقة مع المدربين الإسباني والهولندي انتهت لعدم التوصل إلى اتفاق معهما “لأسباب تخص ظروف المدربين”.

وتابع: “اللجنة تابعت دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب آخرين من أجل حسم هوية المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي”.

وبيّن أن القناعات بدأت تترسخ بشأن أحد المدربين الأوربيين ونأمل حسم الصفقة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وأكد أن الهيئة التطبيعية حريصة على استثمار عامل الزمن لإعداد المنتخب الأولمبي بشكل مثالي لتصفيات آسيا دون 23 عاما، المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أن التطبيعية حسمت أمرها بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي كفء، وأوضح: “الحديث عن تسمية مدرب محلي لا صحة له”.

يذكر أن المدرب المحلي عبد الغني شهد كان آخر من قاد المنتخب الأولمبي وخرج من دور المجموعات لبطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند.