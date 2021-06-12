تعويم أول سفينة شحن سورية مصنعة محليا اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/دشنت محافظة طرطوس أول سفينة شحن سورية مصنعة بخبرات محلية، وعامت “فرح ستار” صباح اليوم تحضيرا لانطلاق أولى رحلاتها حول العالم.

وتم تعويم السفينة في ميناء بانياس خلال حفل شارك فيه مسؤولو المحافظة.

وذكرت وكالة سانا أن حمولة السفينة تصل إلى 567 طنا، وطولها 35 مترا، وعرضها 8.10 متر، ومزودة بمحركين استطاعة كل محرك 750 حصانا، وبخزانات وقود تكفي للإبحار شهرا كاملا دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود.

ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، عن صانع السفينة، خليل بهلوان، أن الباخرة تضاهي المواصفات الأوروبية، واعتبر أن ذلك الإنجاز “انتصارا لسوريا ورسالة للغرب أن سوريا غنية بالخبرات والمبدعين القادرين على الصمود والإبداع”، حسب الصحيفة.