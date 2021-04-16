تعليق ناري من محمد رشاد على التصريحات الصادمة لطليقته مي حلمي

المستقلة/- منى شعلان/ علق المطرب المصري محمد رشاد ، على ما صرحت به الإعلامية مي حلمي من تفاصيل صادمة حول حياتهما قبل الطلاق، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بموسمه الخامس، عبر شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وكتب محمد رشاد بعض الردود غير المباشرة من خلال “ستوري” حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، حيث قال محمد رشاد ردا على أحد متابعيه: “مش قولنا ليس على المريض حرج”، وذلك ردا منه على تعليقه الذي جاء فيه: “عمالة ترمي كلام عليك وإنها شهرتك لما طلعت في التلفزيون مع “شيخ الحارة”

وأجاب على أحد متابعيه عندما قال له: “ردك المرة دي قوة مش ضعف.. مريض الشهرة طول ماللي قدامه ساكت بيصدق نفسه للأسف وبيعيش دور الضحية.. آسفة لتدخلي”، ليجيب: “دي حقيقة فعلا أنا صفحة وقفلتها وفضلت ساكت شهور بس.. جعان الشهرة طول ما اللي قدامه ساكت بيزيد فيها أكتر.. وبعد تصوير الحلقة والكلام اللي سمعته من تسجيلاتها كان لازم أرد لأن الكلام مبالغ فيه وقليل الأدب ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد”.

وردا على تعليق متابع لمحمد رشاد جاء فيه: “العيب على البرامج التي أصبحت تبني مشاهدات من أسرار بيوت الناس وربنا يهديها والله إنها تخرج تقول كل حاجة ما كل واحد رح لحاله”، قال المطرب نجم برنامج المسابقات الغنائية “آراب أيدول”: “لأ العيب على الناس اليي بتجهر بأسرار حياتها وتشهر بحد شافت الخير على إيده وأكلت من خيره في يوم”.

كما أعلن محمد رشاد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أنه سيحل ضيفا في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” للرد على اتهامات طليقته مي حلمي.