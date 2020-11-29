تعليق متأخر من رئيس الزمالك على خسارة دوري أبطال أفريقيا

(المستقلة) علّق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام غريمه الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسارة اللقب القاري.

وجاء تعليق مرتضى منصور بعد يوم كامل من الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال مرتضى منصور: “لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني، الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي، سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك للحديث معهم”.

وأتم: “خسارة اللقب خطة ممنهجة ضدي، بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارا في 4 أكتوبر الماضي، بمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.