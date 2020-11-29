تعليق متأخر من رئيس الزمالك على خسارة دوري أبطال أفريقيا
(المستقلة) علّق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام غريمه الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسارة اللقب القاري.
وجاء تعليق مرتضى منصور بعد يوم كامل من الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.
وقال مرتضى منصور: “لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني، الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي، سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك للحديث معهم”.
وأتم: “خسارة اللقب خطة ممنهجة ضدي، بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك”.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارا في 4 أكتوبر الماضي، بمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.
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