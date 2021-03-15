تعليق صادم من إيناس الحنطي على وفاة والد هند القحطاني

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت الناشطة السعودية إيناس الحنطي، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تعليقها على وفاة والد مواطنتها الفاشينيستا هند القحطاني ، بشكل صادم.

حيث كتبت الحنطي عبر حسابها بتطبيق سناب شات، قائلة: ”الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك“.

وأضافت: ”ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع، إنسانة مثلك تعرف إن تأثيرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة“.

وفور نشر التعليق، تعرضت الحنطي لموجة من الانتقادات معتبرين أن ما كتبته نوع من الشماتة والفرح في وفاته ، مما دفعها إلى حذف المنشور من على سنابها، واكتفت بكلمة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون“، مصحوبة بتعليق: ”ما عندي شيء افتخر فيه غيركم تقوموني إذا أخطأت وتصححون لي إذا أسأت التعبير“.

ونعت القحطاني، عبر حسابها الرسمي في سناب شات، والدها قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله“.

وأضافت: ”إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“.

يذكر أن إيناس الحنطي هي ناشطة سعودية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و مهتمة بمجال الاقتصاد والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ولدت في السعودية بمدينة الرياض عام 1988 لأب سعودي وأم سعودية، وتحمل الجنسية السعودية وتبلغ من العمر 32 سنة، تزوجت من الشاب السعودي راكن الناصر ولديهما أبناء.