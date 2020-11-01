تعزز صحة القلب.. العناصر الغذائية وفوائد فاكهة الكاكا

المستقلة /- الكاكا من الفواكه الموسمية التي تتميز بعناصرها الغذائية المفيدة لصحة الإنسان. تنمو هذه الفاكهة الحمراء في فصل الخريف.

وتتشارك مع الفواكه الأخرى بفوائد مهمة للحفاظ على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي إضافة إلى حماية الجسم من الأمراض المزمنة. لذا، أشارت اختصاصية التغذية منى ناصر إلى فوائد الكاكا الصحية للفرد.

العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا

تحتوي حبة من الخرمة (168 غراماً) على:

– 118 وحدة حرارية

– 31 غراماً من الكربوهيدرات

– غرام من البروتين

– 0.3 غرام من الدهون

– 6 غرامات من الألياف

– 55 % من الفيتامين “أ” الموصى به يومياً

– %22 من الفيتامين “ج” الموصى به يوميًا

– %6 من الفيتامين “هـ” الموصى به يوميًا

– %8 من الفيتامين “ب 6” الموصى به يوميًا

– %8 من البوتاسيوم الموصى به يوميًا

ما هي فوائدها؟

_ الكاكا مصدر مهم من مضادات الأكسدة القوية لاسيما الكاروتينات والفلافونويد، التي تساهم في خفض فرص الاصابة بالأمراض، بما فيها أمراض القلب والسكري.

_ تعزز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات ومستويات الكولسترول في الدم، نظراً لاحتوائها على مركبات الفلافونويد.

_ هذه الفاكهة غنية بالفيتامين “سي” الذي يحارب الالتهابات في الجسم. وبالتالي، يقي من الأمراض.

_ تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل مستويات السكر في الدم لغناها بمعدلات كبيرة من الألياف.

_ غنية بفيتامين “أ” ومادتي اللوتين والزياكسانثين، اللتين لا يصنعهما الجسم.