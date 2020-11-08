تعرف على 4 طرق لاكتشاف من قام بحظرك على واتساب

المستقلة/- يعد واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك تطبيق شائع يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم لإرسال الرسائل وإجراء مكالمات الصوت والفيديو ومشاركة الصور والمواقع ومقاطع الفيديو والمستندات، حيث يبقيك هذا التطبيق على اتصال بالأصدقاء والعائلة والزملاء في أي وقت وفي أي مكان.

وبحسب ما ذكره موقع “gadgetsnow”، تهدف ميزة الحظر بتطبيق واتساب إلى مساعدة مستخدمي منصة التراسل على حماية خصوصيتهم وإبعاد المتطفلين وتجنب الأشخاص الذين يقومون بإرسال رسائل عشوائية مزعجة.

وبالرغم من أن WhatsApp Block ميزة مفيدة إلا أنها قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين، حيث أنها لا تعلم الشخص المحظور أن أحد جهات اتصاله قامت بحظره على واتساب، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق تساعدك على معرفة ما إذا كان شخصا ما قام بحظرك على واتساب، إليك كيفية معرفة ذلك:

الطريقة الأولى: صورة للملف الشخصي: إذا تم حظرك من قِبل شخص ما، فلن تتمكن من رؤية صورة الملف الشخصي الخاصة به، ولكنها ليست طريقة أكيده ففي حالة عدم تسجيل ذلك المستخدم لرقم هاتفك ضمن جهات اتصال هاتفه، فلن تتمكن أيضًا من رؤية صورة ملفه.

الطريقة الثانية: آخر ظهور والمعلومات الشخصية: إذا قام شخص ما بحظرك على WhatsApp ، فلن تتمكن من رؤية تفاصيل الشخص مثل الحالة وآخر ظهور والمزيد.

الطريقة الثالثة: الرسائل النصية: إذا قام أحد جهات الاتصال بحظرك، حين تقوم بإرسال رسالة له عبر التطبيق فلن يتم تسليمه رسالتك المرسله إليه، حيث ستظهر لك علامة (صح) واحدة فقط على الرسالة، ولن يتم تسليمها إليه حتى وأن قام بإلغاء الحظر.

الطريقة الرابعة: المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو: سواء كانت مكالمة صوتية أو مرئية عبر واتسآب، سيكتب لك التطبيق “جارى الاتصال” ولكن لن تصل المكالمة إلى الشخص الذي حظرك.