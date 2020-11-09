تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 من كأس العراق
(المستقلة) – أقيمت قرعة دور الـ32 من كأس العراق، اليوم الإثنين، وأسفرت عن عدة مواجهات قوية.
ونقدم لكم في السطور التالية مواجهات دور الـ32 من كأس العراق.
1- الصناعات الكهربائية × نفط الوسط
2- الأمواج الموصلي × زاخو
3- المصافي × القوة الجوية
4- الجولان من الأنبار × النجف
5- الشرقاط × السماوة
6- الهندية × الكرخ
7- شهربان من ديالى × نفط البصرة
8- القاسم × الكهرباء
9- بغداد × الديوانية
10- الخالص من ديالى × الشرطة
11- الجماهير × الميناء
12- نوروز من السليمانية × الطلبة
13- بابل × الحدود
14- الاثير من بغداد × النفط
15- جنان بابل × الزوراء
16- اربيل × نفط ميسان
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