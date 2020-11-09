تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 من كأس العراق

(المستقلة) – أقيمت قرعة دور الـ32 من كأس العراق، اليوم الإثنين، وأسفرت عن عدة مواجهات قوية.

ونقدم لكم في السطور التالية مواجهات دور الـ32 من كأس العراق.

1- الصناعات الكهربائية × نفط الوسط

2- الأمواج الموصلي × زاخو

3- المصافي × القوة الجوية

4- الجولان من الأنبار × النجف

5- الشرقاط × السماوة

6- الهندية × الكرخ

7- شهربان من ديالى × نفط البصرة

8- القاسم × الكهرباء

9- بغداد × الديوانية

10- الخالص من ديالى × الشرطة

11- الجماهير × الميناء

12- نوروز من السليمانية × الطلبة

13- بابل × الحدود

14- الاثير من بغداد × النفط

15- جنان بابل × الزوراء

16- اربيل × نفط ميسان