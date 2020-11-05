تعرف على نتائج الجولة الثالثة في الدوري الأوروبي

تعرف على نتائج الجولة الثالثة في الدوري الأوروبي

(المستقلة) – أقيمت مساء الخميس مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

ويأتي على رأس النتائج البارزة مساء الخميس، خسارة ميلان الإيطالي أمام ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية دون رد.

ونقدم لكم في السطور التالية نتائج أبرز مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي هذا الموسم.

روما 5 × كلوج 0

بنفيكا 3 × رينجرز 3

رييكا 1 × نابولي 2

ريال سوسيداد 1 × ألكمار 0

لودوجوريتس 1 × توتنهام 3

أرسنال 4 × مولده 1

ليستر سيتي 4 × سبورتنج براجا 0

ميلان 0 × ليل 3