تعرف على موعد الانتخابات العراقية القادمة

المستقلة /- جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، التزامه باجراء الانتخابات خلال شهر حزيران عام 2021.

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان له، اليوم (1 كانون الاول 2020) في تغريدة رصدتها المستقلة : “حددنا السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدما لإنجاح الانتخابات المبكرة في هذا التاريخ”.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء : حددنا السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات المبكّرة في هذا التأريخ. pic.twitter.com/JL8RJ9KO8C — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 1, 2020

واضاف ان “مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها”.