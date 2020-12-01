تعرف على موعد الانتخابات العراقية القادمة

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المستقلة /- جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، التزامه باجراء الانتخابات خلال شهر حزيران عام 2021.

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان له، اليوم (1 كانون الاول 2020) في تغريدة رصدتها المستقلة : “حددنا السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدما لإنجاح الانتخابات المبكرة في هذا التاريخ”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها”.

 

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