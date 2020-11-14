تعرف على مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس العراق

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس العراق

(المستقلة) تقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العراق على مدار 3 أيام، الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي السطور التالية نقدم لكم مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس العراق، بتوقيت العاصمة بغداد.

الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني

بابل × الحدود – 2 مساء

الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني

الصناعات الكهربائية × نفط الوسط – 2 مساء

الأمواج الموصلي × زاخو – 2 مساء

الجولان من الأنبار × النجف – 2 مساء

الشرقاط × السماوة – 2 مساء

القاسم × الكهرباء – 2 مساء

الهندية × الكرخ – 6 مساء

الأثر × النفط – 2 مساء

الخالص × الشرطة – 2 مساء

الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني

المصافي × القوة الجوية – 2 مساء

شهربان × نفط البصرة – 2 مساء

بغداد × الديوانية – 2 مساء

الجماهير × الميناء – 6 مساء

نوروز × الطلبة – 2 مساء

جنان بابل × الزوراء – 2 مساء

اربيل × نفط ميسان – 2 مساء