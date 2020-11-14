تعرف على مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس العراق
(المستقلة) تقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العراق على مدار 3 أيام، الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وفي السطور التالية نقدم لكم مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس العراق، بتوقيت العاصمة بغداد.
الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني
بابل × الحدود – 2 مساء
الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني
الصناعات الكهربائية × نفط الوسط – 2 مساء
الأمواج الموصلي × زاخو – 2 مساء
الجولان من الأنبار × النجف – 2 مساء
الشرقاط × السماوة – 2 مساء
القاسم × الكهرباء – 2 مساء
الهندية × الكرخ – 6 مساء
الأثر × النفط – 2 مساء
الخالص × الشرطة – 2 مساء
الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني
المصافي × القوة الجوية – 2 مساء
شهربان × نفط البصرة – 2 مساء
بغداد × الديوانية – 2 مساء
الجماهير × الميناء – 6 مساء
نوروز × الطلبة – 2 مساء
جنان بابل × الزوراء – 2 مساء
اربيل × نفط ميسان – 2 مساء
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