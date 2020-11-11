تعرف على مواصفات سيارة تويوتا “راش” 2020 في الاسواق العراقية

المستقلة /- أعلنت شركة جنان الملتقى للتجارة العامة عن أسعار ومواصفات موديل 2020 من السيارة “Rush” الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ثلاثية الصفوف العائلية الكبيرة.

ووفق شركة جنان تقدم “تويوتا راش” الجديدة بفئتين من التجهيزات وبنفس أسعار موديل 2019.

تمتلك راش محرك سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ونظام دفع خلفي يعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i التي تساعد على أداء استثنائي واستجابةً جيدين لظروف القيادة.

زودت تويوتا الجزء الأمامي من “راش” بمصابيح أمامية كبيرة، وشبكة أمامية عريضة مما يعطي مظهر قوي وجريء. واستكمالاً لتصميمها الديناميكي، تم تزويد “Rush” بخطوط تصميم انسيابية مما يساعد في ديناميكية الهواء وتوفير استهلاك الوقود.

أما الجزء الخلفي يعكس الطابع الرياضي للسيارة من خلال المصابيح الخلفية الكبيرة وباب صندوق الأمتعة السميك. كما تم تزويد المركبة الجديدة بإطارات معدنية رياضية قياس 17 بوصة.

وتوفر السيارة لركابها السبعة مساحات متنوعة للتخزين مع 13 حامل أكواب أو زجاجات. مع إمكانية نقل الأغراض، سواءً للاستخدام العائلي أو التجاري، حيث يمكن طي مساند الظهر في صفي المقعدين الثاني والثالث لتوفير مساحة أكبر عند الحاجة لنقل الأغراض الطويلة.

تويوتا أحاطت ركاب “راش” بمجموعة من مزايا السلامة لتوفير أقصى درجات الحماية للركاب، بما في ذلك 6 وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا

كما يتوفر بالسيارة نظام التحكم في السحب TRC ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، بالإضافة إلى مستشعرات خلفية لركن السيارة ومصابيح ضباب خلفية ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات.

أما وسائل الرفاهية يتقدمها شاشة ملونة متعددة المعلومات في وسط لوحة العدادات تعرض بوضوح كفاءة استهلاك الوقود، ونظام صوتي بـ 8 مكبرات صوت، و USB، وثلاثة مخارج AUX خاص لشحن الهواتف وغيرها من الأجهزة، فضلًا عن نظام تكييف الهواء التلقائي في الأمام وفي الخلف.