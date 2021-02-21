تعرف على مواصفات احدث كاميرا ذكية للسيارات

المستقلة /- كشفت شركة (Owlcam) المتخصصة في صناعة الكاميرات عن كاميرا ذكية للسيارات بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء للتسجيل الليلي، بدلا من الضوء الساطع من النماذج السابقة.

ووفق موقع ”غيربرين“ تعتبر هذه الكاميرا بإصدارها الجديد (Owlcam 5.0) النسخة الأحدث من نظام الأمان داخل السيارة، وهي عبارة عن كاميرا وإعداد قائم على السحابة تجلب الميزات الموجودة، مثل: التقاط الصور داخل السيارة وخارجها، وتضيف المزيد.

وزودت الشركة الكاميرا بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تعزز رؤيتها الليلية داخل السيارة بحيث لا يزال من الممكن التقاط العروض المباشرة وتسجيلات الفيديو حتى لو كانت السيارة محاطة بالظلام الدامس.

وتتضمن الأوامر الصوتية التي تستجيب لها الكاميرا أمرا من أجل بدء التسجيل إذا كان ثمة شخص ما يتفاعل مع الشرطة، وتحفظ جميع اللقطات التالية عبر السحابة تلقائيا.

ويمكن للكاميرا الاتصال وتنبيه خدمات الطوارئ تلقائيا عند اكتشاف وجود حادث، وتتم إضافة زر الذعر وأدوات الأمان الأخرى إلى تطبيق Owlcam للجهاز المحمول.

وتتميز الكاميرات باتصال غير محدود بتقنية LTE، بحيث يمكن استخدامه لتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك مقابل 20 دولارا في الشهر أو 192 دولارا سنويا.

وتأتي الكاميرا مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 160 غيغابايت، التي يمكنها تسجيل 160 ساعة من مقاطع الفيديو العالية الدقة، إضافة للتخزين السحابي، الذي يلتقط تلقائيا مقاطع فيديو للأشخاص أو السيارات أو عمليات الاقتحام أو الحوادث أو أي نوع من المشكلات التي يمكن أن تحدث للسيارة.

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