تعرف على مواجهات نصف نهائي يورو 2020

المستقلة/- أسدل الستار على الدور ربع النهائي، لتتحدد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

وكانت منتخبات إسبانيا وإيطاليا والدنمارك وإنجلترا قد حجزت مقعدها في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب الفوز على منتخبات سويسرا وبلجيكا والتشيك وأوكرانيا على الترتيب.

من المقرر أن يستضيف استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة نصف نهائي اليورو بين إسبانيا وإيطاليا مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وستقوم شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري للبطولة، ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات “beIN Sports HD 1 Max”، و”beIN Sports HD 2 Max” و”beIN Sports HD 3 Max”، و”beIN Sports HD 4 Max”.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الدنمارك، يوم الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة عبر قنوات “beIN Sports HD 1 Max”، و”beIN Sports HD 2 Max” و”beIN Sports HD 3 Max”، و”beIN Sports HD 4 Max”.