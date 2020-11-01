تعرف على مدة غياب مراون حسين مهاجم الشرطة

(المستقلة) – خضع مروان حسين، مهاجم فريق الشرطة، لعملية جراحية ناجحة في اليد اليسرى، بعد تعرضه للكسر خلال مباراة أمانة بغداد، في الدوري العراقي الممتاز.

وكان الشرطة قد تغلب على أمانة بغداد، الجمعة الماضية، بثنائية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري العراقي.

وتعرض مروان حسين للإصابة باليد، بعد اصطدامه مع سرهنك محسن، حارس أمانة بغداد، تحصل من خلالها على ركلة جزاء، قبل أن يغادر الملعب متأثراً بإصابته.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرابطة الدوري العراقي، فمن المتوقع أن يغيب مروان حسين مهاجم فريق الشرطة لفترة شهر ونصف عن صفوف الفريق.