تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في إقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين، 147950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار.