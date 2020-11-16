تعرف على سبب فسخ عقد همام طارق مع الإسماعيلي

(المستقلة) أعلن نادي الإسماعيلي المصري، اليوم الإثنين، فسخ عقد لاعبه العراقي همام طارق بالتراضي، مع مقابل تنازل الأخير عن مستحقاته المالية لدى “الدراويش”.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي، رفض الكشف عن هويته، أن همام طارق سافر إلى العراق قبل فترة، ورفض العودة إلى مصر، وأن فسخ العقد جاء بناء على رغبته، حيث لا يرغب في اللعب مجددا مع الفريق.

وأبدى طارق رغبته أكثر من مرة في الرحيل عن الإسماعيلي، وقوبل طلبه بالرفض عدة مرات، قبل أن يستقر مسؤولو “الدراويش” على فسخ العقد بالتراضي، بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع همام طارق (24 عاما) في 2019 قادما من استقلال الإيراني لمدة موسمين، وكان يتبقى موسم واحد في عقد لاعب الوسط العراقي مع النادي المصري.

وكان الإسماعيلي قد أبرم عدة صفقات في الفترة الأخيرة، أبرزهم التعاقد مع الجناح الأنجولي أرى بابل والظهير الجزائري رضوان شريفى، فضلا عن استعادة مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودي.