تعرف على جدول منتخب العراق في التصفيات المزدوجة

المستقلة/- حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مواعيد مواجهات المجموعة الثالثة، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وستنطلق منافسات المجموعة التي تستضيفها البحرين، يوم الجمعة 3 يونيو/حزيران، حيث ستلعب إيران مع هونج كونج على استاد المحرق، والبحرين مع كمبوديا على الاستاد الوطني.

ويلاقي منتخب العراق نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق يوم الاثنين 7 يونيو/حزيران، فيما يصطدم البحرين في ذات اليوم بإيران على الاستاد الوطني.

وفي يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع المنتخب العراقي على استاد المحرق.

وتختتم المباريات يوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران بمباراتي إيران مع العراق على استاد المحرق، والبحرين مع هونج كونج على الاستاد الوطني.