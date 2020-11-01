تعرف على تفاصيل المسلسل الجديد “لؤلؤ” للفنان أحمد زاهر

المستقلة/ منى شعلان/ يواصل النجم المصرى أحمد زاهر، تصوير مشاهدها ، في مسلسله الجديد “لؤلؤ”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية مطلع فبراير المقبل ، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل.

مسلسل “لؤلؤ” تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر ، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية ، ويشاركها البطولة النجم أحمد زاهر ، والذى يجسد دور رجل أعمال ‏يدعى “طارق نصار” ، ضمن أحداث العمل.

مسلسل “لؤلؤ” بطولة مى عمر ، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل ، محمد الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين ، قصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجي”.

وحقق النجم أحمد زاهر ، نجاحًا كبيرًا في مسلسل “البرنس”، الذي عرض رمضان الماضي 2020، بطولة النجم محمد رمضان ، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، أنعام الجريتلى، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض حالياً للنجم أحمد زاهر ، في دور العرض السينمائي فيلم “زنزانة 7” ، ويشاركه البطولة نضال الشافعي، منة فضالي، مايا نصري، عبير صبري، وإيهاب فهمي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.