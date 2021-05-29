تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

المستقلة/- أعلن مدرب منتخب العراق سريتشكو كاتانيتش عن تشكيل “أسود الرافدين” في المواجهة الودية ضد النيبال.

ويلتقي منتخب العراق مع ضيفه النيبال في مباراة ودية ضمن استعدادات “أسود الرافدين” لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستكمل منتخب العراق استحقاقاته في التصفيات الآسيوية في يونيو/حزيران المقبل، حيث تقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين بنظام التجمع.

وتنطلق مباراة العراق ضد النيبال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بغداد.

وفيما يلي نقدم لكم تشكيل منتخب العراق أمام النيبال.

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