تعرف على اهم ما تتابعة الصحف الرياضية الاسبانية والانكليزية

تعرف على اهم ما تتابعة الصحف الرياضية الاسبانية والانكليزية

المستقلة /- شكل ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز برشلونة على أوساسونا، ويوفنتوس على لاتسيو، وانتخابات رئاسة برشلونة ولقاءات كأس فرنسا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد ”المتصدر“، وجاره ريال مدريد ”الثالث“، وكتبت: ”بهذه الطريقة يمر“.

كما اهتمت بفوز برشلونة أمام أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يضع الضغط“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني وهدف الشاب إيايكس موريبا، وكتبت: ”سوبر موريبا“.

كما تحدثت عن انتخابات رئاسة برشلونة حيث يجرى التصويت، اليوم الأحد، وكتبت: ”إلى التصويت“.

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لقب الدوري الإسباني في الإمكان“.

كما تحدثت عن انتخابات رئاسة برشلونة التي تجرى، يوم الأحد، وكتبت: ”فلتفز برشلونة“.

كما اهتمت بلقاء الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت: ”ديربي مهم“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء الديربي الذي يجمع أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت: ”اللعب من أجل الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة أمام أوساسونا 2-0 وضغطه على منافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”برشلونة يضغط“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، العائد لصفوف الفريق أمام جاره مانشستر سيتي، وكتبت: ”ماغواير يرغب أن يبدأ أسبوعين من النجاح من خلال إيقاف سلسلة انتصارات غريمه اللدود“.

كما تحدثت عن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وكتبت: ”غوارديولا يريد دفعة أخيرة“.

كما اهتمت بليفربول، وكتبت: ”الفوز من أجل يورغن كلوب خلال التصفيات“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وضعية فريق أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”الوضع تحت التفكير“.

كما اهتمت بنتائج كأس فرنسا وتأهل ريد ستار على حساب لانس ولوبوي على حساب لوريان، وكتبت: ”ريد ستار ولوبوي أحاسيس قوية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام لاتسيو 3-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لاتسيو سقط بالضربة القاضية.. حقق ريمونتادا 3-1، موراتا ينقذ يوفنتوس“.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان المتصدر وأتلانتا، وكتبت: ”مبارزة الأهداف“.

الصحيفة اهتمت بهجوم ميلان قبل مواجهة هيلاس فيرونا، وكتبت: ”حالة طوارئ في ميلان.. الكل على لياو“.